روسيا: لن نقبل الشروط الأمريكية لإجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية

وأضاف ريابكوف - فى تصريحات إعلامية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - "نود أن يتم إضفاء الطابع الرسمى على الاتفاقات التى وضعناها على الورق على الفور حتى تأخذ شكل اتفاقيات تعاقدية، وإذا طلبت الولايات المتحدة، أن ننفذ بعض الأنشطة على أراضينا كشرط مسبق - وهو ما سيروق لواشنطن ولحلف الناتو أو ما يرغب الأمريكيون فى تقديمه كشرط مسبق للعمل المستقبلى بناء على طلب كييف، فلن يجدى ذلك نفعا".
وأشار نائب وزير الخارجية الروسى، إلى أنه حال حدوث شيء من هذا القبيل، ستصل روسيا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة "تفتقر إلى الإرادة السياسية لعقد اتفاقات" وتستغل هذه التطورات "للتغطية على سياستها المستمرة الرامية إلى استخدام أراضى أوكرانيا ودول أخرى لأغراض عسكرية ضد روسيا، وهذا ما دفعنا لطرح هذه الاقتراحات".
وتابع ريابكوف: "أنه فى ظل هذه الظروف، فإن مسؤولية التوترات المستقبلية - والتى تبدو حتمية فى مثل هذا الوضع - سيتحملها الأمريكيون وحلفاء الولايات المتحدة".
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