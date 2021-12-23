صالح والكاظمى: ندعم جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة بقايا الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الرئاسة العراقية قولها، اليوم الخميس، إن الرئيس صالح، استقبل فى قصر بغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى"، مبينة أنه "جرى، بحث الأوضاع العامة والتأكيد على حماية الاستقرار وترسيخه، وحفظ أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز سلطة الدولة ودعم الأجهزة الأمنية فى ملاحقة خلايا الإرهاب التى تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فى بعض المدن وغلق الثغرات.

وأضافت أن الجانبين أكدا على أهمية التكاتف ورص الصف الوطنى ودعم الحوار والتلاقى فى حسم المسائل العالقة، والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التى تنتظر البلد، والتركيز على احتياجات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، لافتة إلى أنه تم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات الإقليمية، وضرورة تأمين استقرار العراق وسيادته ودوره المحورى فى المنطقة.