ألمانيا تسجل أول وفاة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد أعلن أن بلاده ستفرض فى الأسبوع المقبل قيوداً على التجمعات الخاصة وحفلات الملاهى الليلية والفعاليات العامة، لإبطاء وتيرة تفشى سلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وتمت الموافقة على الإجراءات المنتظرة خلال اجتماع للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الثلاثاء. ووضعت الإجراءات حداً أقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بحضور التجمعات الخاصة، من الذين تم تطعيمهم أو تعافوا، بلغ 10 أشخاص، باستثناء الأطفال حتى سن 14 عاماً.

كما سيتم إجراء الفعاليات الرياضية الكبرى مثل مباريات الدورى الألمانى دون جمهور، فيما ستغلق النوادى الليلية والمراقص أبوابها.