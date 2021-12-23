ألمانيا تسجل أول حالة وفاة جراء متحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن الإعلان يعقب تصريح لوزير الصحة كارل لوترباخ، توقع فيه ارتفاع عدد الإصابات بـ المتحور الجديد خلال فترة احتفالات العام الجديد، وسجلت ألمانيا حتى الآن 3198 إصابة بمتحور "أوميكرون".

يشار إلى أن ألمانيا ستفرض قيودًا جديدة بدءًا من 28 ديسمبر تهدف للحد من انتشار العدوى، وتشمل الإجراءات قصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص وإغلاق النوادى الليلية.