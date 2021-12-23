جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن الإعلان يعقب تصريح لوزير الصحة كارل لوترباخ، توقع فيه ارتفاع عدد الإصابات بـ المتحور الجديد خلال فترة احتفالات العام الجديد، وسجلت ألمانيا حتى الآن 3198 إصابة بمتحور "أوميكرون".
يشار إلى أن ألمانيا ستفرض قيودًا جديدة بدءًا من 28 ديسمبر تهدف للحد من انتشار العدوى، وتشمل الإجراءات قصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص وإغلاق النوادى الليلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أول حالة وفاة جراء متحور «أوميكرون» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.