وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيره اليابانى التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الاردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليابان، يوشيماسا هاياشى، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والأوضاع فى المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





وأكد الصفدى وهاياشى، خلال محادثاتهما التى جرت عبر تقنية الاتصال المرئى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صلابة علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على ترجمتها لتعاون أوسع وأعمق فى المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، وعلى تعميق التنسيق إزاء جهود حل الأزمات الإقليمية.

‏

وثمن الصفدى مواقف اليابان الداعمة لبلاده فى مواجهات التحديات الاقتصادية، وتبعات انتشار فيروس كورونا، ورفد مسيرة التنمية المستدامة، ودعمها المستمر للأردن فى تحمل أعباء اللجوء.

كما شكر الصفدى اليابان على الدعم الذى تقدمه للمساعدة فى تحمل عبء اللجوء وللمنظمات الدولية التى تعمل فى هذا السياق، كما ثمّن الدعم المتواصل الذى تقدمه اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

وثمن الصفدى موقف اليابان المتمسك بحل الدولتين، مؤكدا أهمية دور اليابان فى دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين سبيلا وحيداً، مشددا على ضرورة العمل لإيجاد أفق سياسى حقيقى والعودة إلى مفاوضات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل الذى يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد.

‏‎

واستعرض الوزيران أيضا الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية، وجهود حل الأزمات الإقليمية الأخرى وتحقيق الأمن والاستقرار.

‏‎

وأكد الوزير اليابانى على استراتيجية العلاقات الثنائية بين الأردن واليابان، والدور الرئيس الذى يقوده الملك عبدالله الثانى لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل فى المنطقة، مثمنا الدور الإنسانى الذى تقوم به المملكة إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.

وتطرق الوزيران أيضاً إلى الاستعدادات للمؤتمر الاستعراضى العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووى، المقرر عقده فى مقر الأمم المتحدة الشهر المقبل فى نيويورك.