تعرف علي وظائف المديرية العامة للسجون وشروط التقديم لرتبة جندي

قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية عن الحاجة لشغل عدد من الوظائف برتبة جندي للرجال فقط وتعتبر المديرية العامة للسجون السعودية واحدة من أهم إدارات وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية وهي المنسق لعمل السجون وهي الجهة المسئولة عن توفير الأمن والرعاية الصحية والجسدية والنفسية اللازمة لجميع النزلاء والمسجونين ونوضح هنا شروط التقديم لشغل وظيفة جندي في المديرية العامة للسجون وموعد التقديم للوظيفة وكيفية التسجيل في وظائف مصلحة السجون .

شروط التقديم لوظيفة جندي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم لوظيفة جندي في وظائف مصلحة السجون وهي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبناء المملكة العربية السعودية ويستثني من نشأ خارج المملكة العربية السعودية مع والديه من أجل خدمة أمن المملكة .

أن يكون المتقدم علي الوظيفة حاصل علي شهادة الثانوية أو ما يعادلها .

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق صدور أي أحكام جنائية ضده .

يجب تناسب كل من طول ووزن المتقدم وفقا لما يتناسب مع اللائحة الطبية .

لابد للمتقدم من أن يجتاز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية .

موعد التقديم لوظيفة جندي في مصلحة السجون

يبدأ التقديم علي وظيفة برتبة جندي للرجال يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021 م ويستمر التقديم حتي الثلاثين من ديسمبر 2021 م .

كيفية التقديم في وظائف مصلحة السجون

يزداد البحث في الفترة القادمة عن كيفية التقديم والتسجيل في وظيفة جندي المقدمة من الإدارة العامة للقبول التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ويكون التقديم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية وهي