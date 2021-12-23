أخبار اليمن : قصف سعودي مكثف يستهدف 4 محافظات يمنية

قصف سعودي مكثف يستهدف 4 محافظات يمنيةكثف العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظات مأرب والجوف والحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ34 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، و6 غارات مديريتي الجوبة وصرواح بمأرب، و4 غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف وغارة على مديرية الحزم بالجوف.

وذكر المصدر أن الطيران المُعادي شن 10 غارات على حيس، استهدفت إحداها حي سكني شرق المديرية بالحديدة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح بليغة.

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بصعدة.