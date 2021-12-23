برلين تحذّر من أكبر كارثة إنسانية تهدّد أفغانستان

برلين تحذّر من أكبر كارثة إنسانية تهدّد أفغانستانحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس من أكبر كارثة إنسانية في عصرنا تهدّد أفغانستان غداة تبني مجلس الأمن الدولي قرارا لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر خلال مؤتمر صحفي قولها: "إن أفغانستان تتّجه إلى أكبر كارثة إنسانية في عصرنا على مرأى منّ العالم".

وتابعت: إن "جزءا كبيرا من الاقتصاد قد انهار ويعاني كثيرون من الجوع.. خصوصا إلى حالات عائلات تبيع بناتها من شدّة اليأس للحصول على قوت".

وأصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع امس الأربعاء قدّمته الولايات المتحدة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية خلال سنة إلى البلد الذي بات على شفير الانهيار الاقتصادي.

ويشكّل اعتماد هذا القرار خطوة أولى تقوم بها الأمم المتحدة تجاه هذا البلد الذي بات منذ أغسطس تحت سيطرة حركة طالبان التي لم تعترف الأسرة الدولية بعد بتوليها الحكم.

وقالت بيربوك: "ينبغي لنا أن نجد مع شركائنا الدوليين وسائل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى البلد".. مشدّدة على ضرورة "ترحيل هؤلاء الذين هم بأمسّ الحاجة إلى حماية، فضلا عن الحرص على ألا يتزعزع الوضع بعد أكثر في الميدان".

وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من أن أفغانستان باتت على شفير إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن خشيته من مجاعة متنامية.

وأفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية بأن أكثر من 97 في المائة من الأفغان سيعيشون تحت خطّ الفقر بحلول منتصف العام المقبل.. ويواجه سكان البلد أزمة غذائية لا سابق لها.