التحالف يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة

حث تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، مليشيات الحوثي على ضرورة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء.

وقال التحالف العربي، في بيان: "نعطي مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة في صنعاء وإعادة العين المدني لحالته الطبيعية". وأضاف: "سنسقط الحماية عن ملعب الثورة إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني". وقبل قليل، أعلن التحالف أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر. كما أعلن التحالف اليوم الخميس تدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها جنوب المملكة، مما أدى إلى تناثر شظايا قرب المطار، إنما من دون توقف حركة الملاحة. ونقلت قناة "الإخبارية" أن "حركة الطيران تسير في شكل طبيعي".

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