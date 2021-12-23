التحالف العربى يدمر زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذ هجوم وشيك بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف، وفقا لقناة الإخبارية السعودية، إن ميليشيا الحوثى أطلقت الزورق المفخخ من محافظة الحديدة، مضيفًا أن التحالف دمر ما مجموعه 99 زورقاً مفخخاً هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية.

وكان التحالف العربى أعلن فى نوفمبر الماضى، تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، مؤكدًا على استمرار انتهاك ميليشيات الحوثى لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، كما شدد على أن السلوك الحوثى الإيرانى يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقاً بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فى العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر عام 2018.