أكد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا حدوث أول وفاة في البلاد نتيجة للإصابة بمتحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، اليوم الخميس.
وقال المعهد إن المتوفى شخص عمره بين 60 و79 عاما.
وسجلت ألمانيا 810 إصابات بـ"أوميكرون" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمتحور سريع الانتشار إلى 3198 حالة في البلاد.
وحذر المستشار الألماني، أولاف شولتز، في وقت سابق من موجة خامسة من وباء فيروس كورونا قد تنجم عن انتشار متحور "أوميكرون"، وتكون أكثر شدة من الموجات السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أول وفاة بمتحور ”أوميكرون” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.