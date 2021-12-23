المعهد العالي الإيطالي للصحة: متحور ”أوميكرون” يشكل 28% من إصابات كورونا الجديدة

قدرت بيانات أولية للمعهد العالي للصحة في إيطاليا أن الإصابات بمتحور "أوميكرون" تمثل نسبة 28% من مجمل حالات العدوى الجديدة بوباء كورونا في البلاد.
واستندت البيانات إلى تحليلات أولية لحوالي 2000 مسحة اختبار للكشف عن الفيروس تم جمعها في 18 مقاطعة إيطالية في 20 ديسمبر.
وقال رئيس المعهد، سيلفيو بروزافيرو، "رغم أن النتائج لا تزال أولية، إلا أنها تؤكد السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون، والذي يبدو أنه يشكل بؤر واسعة النطاق للغاية ويوشك أن يصبح المتحور السائد في وقت قصير، كما حدث بالفعل في عدة دول أوروبية أخرى".
وأضاف: "بناء على المعطيات الراهنة، فإن الأسلحة المتوفرة لدينا هي التطعيم بجرعة ثالثة في الوقت المناسب، وتدابير فردية وجماعية للحد من انتشار الفيروس بارتداء الكمامات وتقليص الاتصالات والتجمعات".
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