نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 3 شهادات إستثمار لعام 2022 و حساب الفائدة الحقيقة من الشهادة بأسهل طريقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل 3 شهادات إستثمار لعام 2022 و حساب الفائدة الحقيقة من الشهادة بأسهل طريقة، نتناول اليوم أعلى شهادات إستثمار لعام 2022 توفر عائد شهري و عائد سنوي لمدة 3 سنوات، مدة 4 سنوات و مدة 5 سنوات، بالإضافة إلى البنوك التي تتواجد فيها هذه الشهادات والحد الأدنى لربط كل شهادة منهم، كما نتناول طريقة حساب العائد من الشهادة نظرا لمعدل التضخم السائد الأن، أفضل 3 شهادات إستثمار لعام 2022 و حساب الفائدة الحقيقة من الشهادة بأسهل طريقة.

أفضل 3 شهادات إستثمار لعام 2022

أعلى شهادات لمدة 3 سنوات والتي يطلق عليها الشهادات الثلاثية، الشهادة الأولى والتي توفر أعلى عائد شهري لدى MIDBANK والعائد يبلغ 11.25% سنويا و دورية صرف العائد تتم بشكل شهري، وتتميز بإمكانية الحصول على العائد مقدما على عكس باقي شهادات الإستثمار، حيث يمكنك الحصول على العائد من اليوم التالي لربط الشهادة، يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، كما يمكنك الاقتراض بضمان الشهادة ويمكنك كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

أعلى عائد الشهادات الثلاثية

الشهادة الثانية هي أعلى شهادة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي، تتواجد في بنك ناصر بعائد 11.5% ولكن دورية صرف العائد سنوياً، الشهادة الثالثة والتي توفر عائد 11% وتتواجد لدى عدد كبير من البنوك وأشهر طرق الإستثمار عن طريق الشهادات البلاتينية التي تتواجد في البنك الأهلي، تتم دورية الصرف بشكل شهري وتتواجد في البنك الزراعي، البنك العقاري والكثير من البنوك الأخرى.

أعلى عائد الشهادات الرباعية

أعلى شهادات لمدة 4 سنوات والتي يطلق عليها الشهادات الرباعية، الشهادة الأولى أعلى شهادة تتواجد في البنك الأهلي الكويتي بعائد 11% ودورية الصرف تتم شهرياً، يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة لمدة 4 سنوات هو ألف جنيه ومضاعفاتها، الإستثمار عن طريق شهادات الإستثمار وصناديق الإستثمار، الشهادة الثانية يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني لمدة 4 سنوات بعائد 11% ويتم الصرف شهرياً، ولكن يشترط شراء شهادة الحد الأدنى لها 100 ألف جنية ويمكنك كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور.

الشهادات الخماسية أعلى عائد على الإطلاق

أعلى عائد متوفر الآن هو مدة 5 سنوات والشهادة الأولى والأعلى الآن التي تتوفر في بنك المشرق، تلك الشهادة الخماسية توفر دورية صرف شهري بعائد 11% والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنية ومضاعفاتها، كما تتوفر الشهادة لدى البنك الأهلي الكويتي بنفس العائد، الدورية و الحد الأدنى، كما يتوفر لدى بنك الإمارات دبي الوطني ولكن البنك يشترط أن يبلغ الحد الأدنى 100 ألف جنية، كما تتوفر الشهادة الخماسية بعائد 11.5% لدى بنك ناصر ولكن دورية الصرف سنوياً وليست شهرياً.

حساب الفائدة الحقيقة من الشهادة

هناك فارق بين الفائدة الإسمية والفعلية الأولى عند ربط شهادة أو حساب توفير وهي المُعلنة، أما الفائدة الفعلية يتم حسابها عن طريق نقطان الفائدة الإسمية من معدل التضخم ليمنحك المكسب أو الخسارة من الشهادة، حيث يختلف معدل التضخم بين الدولة والأُخرى، قدمنا لكم اليوم أفضل 3 شهادات إستثمار لعام 2022 و حساب الفائدة الحقيقة من الشهادة بأسهل طريقة.