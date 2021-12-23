29 وفاة و2448 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 29 وفاة و2448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12329 وفاة و 1045714 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 5.71 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 52375 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 150 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 140 حالات، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1209 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 27 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 49 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 30 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 29 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 50 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 32 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5153 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 981010 حالة.

كما أشار إلى إجراء 42845 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 13202625 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4293759، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3883231 .