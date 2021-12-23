لبنان "يأسف" للاعتداء على قوات حفظ السلام الدولية

أعربت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، عن "أسفها" إزاء حادث اعتداء مزعوم على كتيبة فنلندية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، قائلة إنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تؤكد عدم قبول أي شكل من أشكال التعدي على قوات اليونيفيل وتشدد على سلامة وأمن عناصرها وآلياتهم".
وأشارت إلى أنها في انتظار نتائج التحقيقات حول هذه الحادثة.
كما لفتت إلى أن "لبنان يثمن دور اليونيفيل عامة، والكتيبة الفنلندية خاصة، ويقدر أبناؤه الدور الذي تلعبه هذه الكتيبة ضمن القوات الدولية".
وفي السياق ذاته، اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اليوم، للبحث في الحادث الذي حصل مع الكتيبة الفنلندية.
وفي تسجيلات مصورة جرى تداولها أمس الأربعاء، ظهر سكان محليون في بلدة بجنوب لبنان يقذفون قوات يونيفيل بالحجارة. واعترض الشبان على ما قالوا إنه خرق للسيادة الوطنية عند قيام عناصر الكتيبة بالتقاط صور في البلدة.
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