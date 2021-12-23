التحالف : مهلة 6 ساعات لإخراج أسلحة الحوثى من ملعب بصنعاء

جدة - نرمين السيد - وأعلن التحالف وفقًا لقناة "الإخبارية السعودية" إعطاء مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدنى لحالته الطبيعية، موضحًا أن المهلة تبدأ من الساعة "20:00 محلى" بتوقيت صنعاء.
وأشار التحالف إلى أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولى الإنسانى، قائلًا : "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولى الإنسانى".
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء استجابة للتهديد، كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرًا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزى بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.
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