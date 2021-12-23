نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وسعر وإجراءات الإقامة في قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات الإقامة في قطر يرغب الكثير من المهتمين بزيارة قطر في معرفة المتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل السفر، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها وتكاليف المعيشة في قطر. أدخلت قطر مؤخرًا قانونًا جديدًا للإقامة في البلاد، والذي يتضمن بعض المتطلبات الصارمة. سنتعرف على إجراءات الإقامة في قطر في هذا المقال قبل تجديد الإقامة وتمديدها للأشخاص المقيمين حاليًا في الدولة.

ما هي متطلبات الانتقال إلى قطر عام 2021؟

لقد حددنا جميع الخطوات والإجراءات للحصول على الإقامة في قطر أدناه:

افحص صحتك:

تتمثل المرحلة الأولى في إجراء فحص طبي، وهو مطلب والتزام على حد سواء لكل من يريد الاستقرار ويتم تضمين اختبار فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والأشعة السينية للصدر في فحص دم واحد.

إجراءات أخذ البصمات القطرية:

بعد صدور نتائج الفحص الطبي، يجب استكمال إجراءات أخذ البصمات. تقوم إدارة الأدلة والتحقيق الجنائي بأخذ البصمات.

إصدار تصريح إقامة قطري وبطاقة هوية شخصية:

منح تصريح الإقامة للفرد المعني هو الإجراء الثالث، وتقع على عاتق مسؤول العلاقات العامة في مكان العمل، الذي يقوم بالاستعدادات والمواعيد المطلوبة.

إجراءات الإقامة في قطر

في قطر، قد يستغرق الحصول على تصريح أي شيء من 2 إلى 6 أسابيع، ومن الصعب الحصول على الإذن بدون عقد عمل في قطر ووجهة عمل تكون راعيًا للموظف، ولا يُسمح للموظفين بالعمل إلا إذا كانوا يعملون تحت إشراف كفلائهم!

في قطر، تكون الأحوال المعيشية للأسر على النحو التالي:

إذا تجاوز دخلك الشهري 10000 ريال قطري، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لعائلتك، والمعروفة باسم “إقامة الأسرة في قطر”، حتى تتمكن من رعايتهم، ولكن يجب أولاً الحصول على وثائق الزواج والولادة مصدقة من الجهة المختصة.

فيما يلي المتطلبات:

يجب تأكيد جميع المستندات، بما في ذلك عقود الزواج وشهادات حسن السيرة والسلوك وشهادات ميلاد الأطفال، من خلال أي دفاتر تصديق من وزارة الخارجية في بلد الموظف ثم السفارة القطرية.

لحماية حقوق الطرفين، يجب الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة القطرية ووزارة الخارجية القطرية ومسجلة لدى وزارة العمل القطرية.

في حال تغيب الأجنبي المرخص له كزوجة وأبناء لأكثر من 6 أشهر، يسحب حقه في الإقامة، أو يتم تغريمه 500 ريال قطري إذا كان في الدوحة.

ترتبط مدة إقامتك في قطر بطول عقد العمل الخاص بك، ويتم تجديد إقامتك في قطر بمجرد انتهاء صلاحيتها.

سترسل الشركة نسخة من تأشيرة (الأسرة) لمقدم الطلب بعد الموافقة على الطلب، التي تستغرق عادةً من 4 إلى 8 أسابيع.

أهمية إجراء فحص جسدي شامل وجمع البصمات من جميع أفراد الأسرة الذين ترغب في تجنيدهم.

قبل أن تبدأ في التقدم للحصول على تأشيرة عائلية، يجب عليك أولاً إعداد مجموعة من المستندات، التي سنناقشها أدناه.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح إقامة عائلي

تعبئة نموذج القبول العائلي، والذي يجب استكماله باللغة العربية.

يرجى تقديم كشوف حساب بنكية عن الأشهر الستة الماضية.

يجب أن تحصل على خطاب رسمي من الشركة التي تعمل بها، يوضح بالتفصيل وظيفتك والتعويض الشهري.

نسخ من جوازات سفر جميع أفراد الأسرة

نسخة مصدقة من شهادة زواجك من سفارة بلدك في قطر وكذلك وزارة الخارجية القطرية.

لإثبات عنوان مسكنك، قدم نسخة من فاتورة المرافق.

إذا كنت تقوم بتبني أطفال، فيجب عليك تضمين الأوراق التي تثبت التبني بالإضافة إلى شرح لسبب تبنيك.

قبل التقدم للحصول على تصاريح إقامة عائلية في قطر، يجب عليك الحصول على بطاقة هوية قطرية.

تقديم طلب إلكترونيًا لتجديد إقامتك في قطر

يجب اتباع الإجراءات التالية لتجديد تأشيرة قطر:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية باستخدام بطاقتك الذكية.

حدد “خدمات الإقامة” ثم “تجديد الإقامة”.

عندما يتعلق الأمر بالتجديدات الفردية، يتم اختيار الرقم الشخصي الذي يجب تجديده (بحد أقصى خمس أرقام في وقت واحد).

أدخل الرقم الشخصي المطلوب تجديده (حتى عشرين رقمًا في المرة الواحدة) واضغط على “إضافة” في حالة التجديد للمنشآت.

حدد المدة التي ستحتاجها لتجديد ترخيصك.

حدد طريقة تسليم الإقامة.

يجب دفع رسوم التجديد.

تكلفة تجديد التأشيرة

فيما يلي تكاليف وأسعار تجديد تصريح الإقامة القطري: