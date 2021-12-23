المنفى : المجلس الرئاسى الليبى لم ولن يدخر جهدًا لتوحيد الجهود السياسية

جدة - نرمين السيد - وقال المنفى فى كلمة وجهها للشعب الليبى بمناسبة الذكرى الـ 70 للاستقلال ليبيا، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية "إن المجلس الرئاسى لن يتهاون أو يستكين حتى يعيد التاريخ نفسه بإرادة ليبية موحدة، عهد للدولة جديد، واحد فى الإرادة والإدارة، واحد فى القرار والمصير، مشددًا على أنه لا مساس بوحدة الشعب الليبى، وسيادته ولا تهاون فى ذلك ولا تفريط".



وأوضح أنهم فى المجلس الرئاسى تعهدوا بتجنيب الليبيين ويلات الحروب، والعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والعفو والتعايش بين جميع الليبيين سواسية فى الواجبات ، سواسية الحقوق بلا تفريق ولا تمييز.



وفى سياق آخر، التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبى ستيفانى وليامز اليوم بالمرشح الرئاسى المستشار عقيلة صالح، كما التقت بالمرشح الرئاسى عارف النايض.



تناول اللقاء - وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية - المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما تطرق أيضًا إلى الصعوبات التى تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ونقلت البعثة الأممية فى تغريدة لستيفانى إنها رحبت بالتزام المستشار صالح بمواصلة الدفع بالعملية الانتخابية، بما فى ذلك ضرورة التزام جميع المرشحين بمبدأ تكافؤ الفرص، وقالت "وليامز" كما أتيحت لى فرصة لقاء المترشح الرئاسى، الدكتور عارف النايض.