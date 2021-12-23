بوتين: مستقبل دونباس يحدده فقط سكان دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مستقبل دونباس يحدده السكان الذين يعيشون في دونباس، ولا يمكن أن يكون الأمر خلافا لذلك.
وأوضح الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم الخميس، أن روسيا ليست طرفا في النزاع مؤكدا أنها هي وسيط مستعد وفقا لاتفاقات مينسك للتعاون من أجل خلق ظروف أفضل للأشخاص الذين يعيشون هناك.
وفي معرض إجابته عن سؤال صحفي حول استهداف السكان العزل في دونباس، قال الرئيس الروسي إنه يجب توجيه هذا السؤال لسلطات كييف.
وأشار إلى أن كييف أخلت بالتزاماتها التي تنص عليها اتفاقات مينسك قائلا إن أوكرانيا اختارت التصعيد واستخدام القوة.
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