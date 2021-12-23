إصابة 7 من العاملين في الدفاع الأمريكية بكورونا بعد زيارات لقواعد عسكرية

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أنها سجلت إصابة 7 أشخاص من العاملين بها بـ"كوفيد-19" بعد أن زاروا الأسبوع الماضي قواعد عدة منها قيادة المحيطين الهندي والهادئ في هاواي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، في بيان، إن الفريق، الذي ضم مدنيين وعسكريين، توجه إلى قواعد في ميشيغان وكولورادو وهاواي وكاليفورنيا ونبراسكا في إطار زيارة قامت بها نائبة وزير الدفاع، كاثلين هيكس، للقواعد والقيادات الأمريكية.

وكان أفراد الفريق قد تلقوا تطعيما مضادا لعدوى فيروس كورونا وخضعوا لاختبار الفيروس قبل الجولة، حسب البيان.

وقال كيربي إن من ثبتت إصابتهم من أعضاء الفريق عقب زيارة الأسبوع الماضي وضعوا في حجر صحي، لكن هيكس نفسها جاءت نتيجة فحصها سلبية.

وأضاف المتحدث أن البنتاغون يتصل بجميع الفنادق والقواعد والعاملين الآخرين الذين ربما خالطوهم.