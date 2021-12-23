الدعم السكني لشهر ديسمبر وكيفية الاستعلام عنه ، يتساءل الكثير عن موعد نزول الدعم السكني ، حيث انه من أهم وأفضل الخدمات الاجتماعية التي توفرها وزارة التضامن بالتعاون مع الحكومة الموجودة في المملكة السعودية ، وذلك لأنها تساعد الكثير من الأسر الفقيرة الموجودة بالمملكة للحصول علي منزل يحميهم من الشوارع ، وتقوم الحكومة بتحديد موعد لهذا الدعم حتى يعلم به جميع المواطنين الموجودين في المملكة والحصول عليه ، ويشرف على هذا البرنامج صندوق التنمية العقارية السعودي ، و الهدف منه تقديم المساعدات و الدعم المالي للمستحقين ممن استوفت بهم الشروط، وقد تم الإعلان عن قيمة الدعم والتي تجاوزت 670 مليون ريال سعودي شهريا ، وسوف نعرض من خلال مقالنا موعد نزول الدعم السكني لشهر ديسمبر والخطوات لكيفية الاستعلام عن الدعم ، من خلال السطور التالية.

موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر

قامت وزارة الإسكان الموجودة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف الدعم السكني ، للمواطنين وقالت إنه سيتم صرف الدعم في هذا الشهر، و سيكون يوم الخميس الموافق 23 من ديسمبر 2021 حيث يتم صرف الأموال ووضعها في حسابات المواطنين للمساهمة في بناء المنزل والاستفادة من الدعم ، وذلك بعد أن يكون المواطنين بتقديم الطلب ، وتكون وزارة الإسكان قد وافقت عليه وعلمت انهم من المستحقين بهذه الأموال.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني لشهر ديسمبر

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل خط ساخن يمكن للمواطنين للاستعلام عن الدعم من خلاله وهو 199090، وفي حالة حدوث خطأ في التعامل مع هذا الرقم ، قامت الوزارة أيضاً بعمل موقع إلكتروني للمواطنين للاستعلام عن طريقه ، وذلك باتباع الخطوات الآتية :

أولا الدخول إلى موقع منصة سكني.

كتابة رقم الهوية الخاص بالمتقدم.

اختار الخدمات العامة.

الضغط على خدمة الاستعلام برقم الهوية.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك.

الضغط على الاستعلام وستظهر أمامك موعد استلام الدعم السكني.

شروط الحصول على الدعم السكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني ومنها ما يلي :

يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل سن المتقدم عن 28 عاما.

ألا يمتلك المتقدم عقارا ولا توجد عنده القدرة لامتلاك عقار خاص .

أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

ألا يقل عدد أفراد العائلة عن 5 أفراد.

أن يمتلك المتقدم حسابا على منصة جود الإسكان عبر بوابة سكني.

تقديم مفردات مرتب حديثة للمتقدم.

الدخول على رابط التسجيل في الدعم السكنى.

الضغط على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك الضغط على خيار التسجيل في منصة سكنى.

إدخال تاريخ الميلاد.

الاطلاع على الشروط والأحكام والنقر على خيار موافقة.

الضغط على التوثيق الإلكتروني.

ستصل كلمة المرور من خلال حسابك في منصة ابشر.

كيفية التسجيل في دعم سكنىكيفية البحث عن مشروع في الدعم السكني

بعد التسجيل والحصول علي رسالة بأحقية صرف الدعم السكني ، يمكن البحث عن مشروع للحجز به من خلال اتباع الخطوات الآتية :