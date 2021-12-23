الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 ارقام الاشتراك لربح ربع مليون دولار مع مصطفى الآغا جائزة

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في مسابقة الحلم لهذا العام عن رقم مسابقة الأحلام المرادفة لبلدهم وننشر رقم مسابقة الحلم 2022 لجميع الدول العربية المتاحة من جانب المسابقة لإرسال رسالة نصية تحتوي على إحدى الكلمات الثلاث المعلنة من قبل الشركة المنظمة، حيث يتطلع الكثير من الراغبين في المشاركة في مسابقة الحلم لهذا العام لعدد مسابقة الحلم التي هي مرادف لبلدهم. لقد زودنا جدولًا بجميع الأرقام التي سيحتاجها أي شخص مهتم بالمشاركة في مسابقة أحلام 2021، وتقدم المسابقة طرقًا متعددة للتسجيل في السحوبات بدلاً من ذلك، يمكنك الاشتراك عبر تطبيق Dream Contest أو موقع Dream Contest الرسمي. تتوفر أيضًا المشاركة في مسابقة المطابقة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن الفائز بمنزل الأحلام في اليونان.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم 2022

يمكن العثور على التسجيل في السحب القادم على mbc هنا،وأتاحت مسابقة الأحلام أرقام أحلام تفاعلية على موقعها الإلكتروني للعديد من الدول العربية للمشاركة في الموسم الحالي، حيث يمكنك التعرف على رقم الحلم الذي يتوافق مع بلدك وتكلفة كل رسالة أو اتصال مباشر من خلال الاطلاع على الجدول.

الدولة شركة الاتصالات الرقم الوسيلة التكلفة لكل رسالة السعودية STC Mobily Zain Virgin Mobile Lebara 858888 650444 755505 300300 313131 SMS 5.75 ريال الإمارات Etisalat Du 5544 3636 SMS 3.15 درهم كل يوم و .5.25 دراهم رسالة الكويت stc 4141 SMS 500 فلس عمان Omantel 90434 SMS 500 فلس البحرين Batelco stc Zain 94000 SMS 500 فلس العراق Asiacell Korek Zain 2266 2180 2770 SMS 1200 دينار عراقي فلسطين Jawwal Wataniya 1625 6144 SMS 3.5 NIS مصر Vodafone – Etisalat – Orange – WE WE -Vodafone – Etisalat – Orange 95458 95450 SMS 5 جنيهات مصرية الأردن Orange Umniah Zain 98858 SMS 70 قرش المغرب Maroc Tel INWI Orange 9669 SMS 9 دراهم مغربية سوريا Syriatel MTN 1565 SMS 100 ليرة سورية تونس Tunisie telecom Orange Ooredoo 85988 SMS 1.5 دينار تونسي

كيف يمكنني الاشتراك في مسابقة الحلم

أي شخص مهتم بمعرفة كيفية دخول مسابقة الحلم 2021 والخطوات الصحيحة لكل طريقة من طرق التسجيل في برنامج

الحلم موسم 2021 م للتأهل وزيادة فرصه في الفوز بالجائزة المحددة والمعلن عنها رسميًا من قبل شركة “mbc” المنظمة.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكن لأولئك الذين يرغبون في المشاركة في Dream Contest القيام بذلك عن طريق زيارة الموقع الرسمي. ادخل في السحب التالي لمسابقة الحلم من خلال زيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم واختيار مفتاح الدولة من إحدى الدول المدرجة أدناه (المملكة العربية السعودية- مصر- المغرب- تونس- الأردن- سوريا).- العراق والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والبحرين).

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هنا ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141

االان رقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية 650444

فى ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.

على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.

انقر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.

ثم أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك وانقر فوق اشتراك الآن، ويمكن لأي شخص يريد رابطًا للوصول إلى موقع Dream Contest الرسمي للمشاركة عبر الإنترنت أو دراسة تفاصيل المسابقة مثل الشروط والأحكام القيام بذلك عن طريق زيارة عنوان URL الرسمي: ويمكن العثور على صفحة الويب الرسمية لمسابقة الحلم هنا (mydream. mbc. net).