إثيوبيا تعلن انتهاء العملية العسكرية ضد تيغراي
أعلنت الحكومة الإثيوبي يوم الخميس انتهاء العملية العسكرية التي شنتها مؤخرا ضد جبهة تحرير تيغراي بتحقيق أهدافها الرئيسية.
ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان له، القول: "عملية الوحدة الوطنية في التنوع التي تم إطلاقها مؤخرا انتهت بتحقيق نتائجها الرئيسية".
وأضاف: إن "قوات الدفاع الوطني في جبهات أمهرة الشرقية وعفار تلقت أوامر بالبقاء على أهبة الاستعداد في المناطق المحررة مؤخرا".
وأشار إلى أن "أنشطة قوات الدفاع الوطني على الجبهات الأخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل".
وجاء ذلك بعدما أعلنت القوات الإثيوبية الحكومية خلال الفترة الماضية انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.
وكانت الحرب في شمال إثيوبيا قد اندلعت في نوفمبر 2020 بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
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