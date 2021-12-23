الإمارات تعلن تعليق دخول القادمين من عدة دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من عدة دول إفريقية من بينها: "كينيا، وتنزانيا، ونيجيريا" على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من بعد غد السبت.





وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، أن ذلك يشمل تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا فى كينيا، تنزانيا، نيجيريا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول. وأوضحت الهيئة أنه سيسمح بنقل الفئات المستثناة من تلك الدول إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتى تشمل رعايا الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وهذه الدول، والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية، كما سيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التى تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة وفحصا سريعا "Rapid-PCR" فى حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبرى PCR فى المطار عند القدوم.



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