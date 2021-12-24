"الساعة الأخيرة".. التحالف يذكّر الحوثيين بمهلة ملعب صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، أن أمام الحوثيين ساعة على انتهاء المهلة المعطاة لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.
وقال التحالف إنه "سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".
وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".
كما أعلن التحالف أن "إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
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