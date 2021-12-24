أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، انتهاء المهلة التي منحها للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.
وقال التحالف قبيل انتهاء المهلة إنه "سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي في وقت سابق من الخميس، بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".
وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".
كما أعلن التحالف أن "إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يعلن انتهاء "مهلة ملعب صنعاء" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.