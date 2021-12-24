التحالف يعلن انتهاء "مهلة ملعب صنعاء"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت مبكر من صباح الجمعة، انتهاء المهلة التي منحها للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء.

وقال التحالف قبيل انتهاء المهلة إنه "سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي في وقت سابق من الخميس، بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".

وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

كما أعلن التحالف أن "إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".