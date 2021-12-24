الداخلية العرب تدين محاولة استهداف مليشيا الحوثى مطار أبها: جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التى قامت بها المليشيا الحوثية، اليوم الخميس، والتى حاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولى بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.





وقالت فى بيانها الصادر، مساء اليوم، من مقرها فى العاصمة التونسية، إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا العمل الإرهابى الذى يمثل انتهاكا للقانون الدولى وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلا بارزا على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية فى تجاوزاتها ونهجها العدائى، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجددت الأمانة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة، ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التى تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية، والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت الأمانة بالأدوار البطولية التى تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة، وقوات التحالف فى مجابهة تلك التهديدات والتصدى لكل المحاولات التى تستهدف أراضى المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.