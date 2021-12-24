إصابة عشرات الفلسطينيين بـ رصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

جدة - نرمين السيد - أصيب ما يقرب من 125 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى، ومنهم من أصيب بالاختناق جراء تعرضه لـ قنابل الغاز المسيل للدموع، مساء أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية برقة شمال غرب نابلس.





وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر فى نابلس، أحمد جبريل، لـ وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 42 مواطنا بينهم صحفى، أصيبوا بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، مشيرًا إلى أن هناك 83 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فضلا عن إصابة مواطنين بحروق، خلال المواجهات التى شهدتها القرية. جرائم الاحتلال الإسرائيلى وأضاف جبريل، أن طفلة فلسطينية أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها، وتلقت العلاج على يد الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت سيارتى إسعاف أحدهما تابعة لـ ألهلال الأحمر الفلسطينى بقنبلة صوت، والأخرى تابعة لمستشفى النجاح الوطنى بقنبلة غاز. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وسط اطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

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