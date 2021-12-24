حساب المواطن يحدد الفئات المتاح لها التسجيل وطريقة إضافتهم في البوابة الإلكترونية

تسجيل جديد حساب المواطن ، من أكثر الاستفسارات التي تتردد على رسائل برنامج حساب المواطن، خاصة بعد انتشار شائعة تفيد بأن البرنامج قد أعاد فتح التسجِيل لغير المسجلين مرة أخرى، بعد فترة التعليق التي استمرت لمدة عامين، ولكن خدمة المستفيدين كذبت تلك الأخبار، وأفادت المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المضللة التي ليس لها أساس من الصحة، ولكنها أشارت إلى الفئات المسموح لها بالتسجِيل عبر البوابة الإلكترونية، وفي هذا الصدد حدد برنامج حساب المواطن طريقة إضافة أولئك الأفراد في الحسابات المسجلة.

تسجيل حساب المواطن

ظل تسجيل جديد في حساب المواطن مفتوح أمام الأفراد المستوفين شروط الأهلية والاستحقاق منذ انطلاق البرنامج في 2017، وحتى الدورة رقم 28 مارس 2020، ومنذ ذلك الوقت ولم يفتح مرة أخرى في البرنامج، ولكن الفئات المتاح لهم التسجٍٍيل والاستفادة بالدعم هم التابعين، حيث أتاح حساب المواطن إضافة التابعين في حسابات المستفيدين الحاليين فقط، وذلك عبر دخول البوابة الإلكترونية، وليس عن طريق التطبيق.

خدمة المستفيدين@Citizen_care

أهلا بك، لا يوجد تاريخ محدد ، علماً انه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري ، نسعد بخدمتك.

إضافة تابع في حساب المواطن

استثنى برنامج حساب المواطن من قرار تعليق، التابعين للمستفيدين الحاليين من الدعم الشهري، وقد حدد البرنامج طريقة إضافة تابعين من خلال تسجِيل دخول البوابة الإلكترونية، وتتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. الانتقال إلى تفاصيل الطلب. النقر على خيار التابعين. النقر على إضافة تابع، ثم تسجيل البيانات المطلوبة عنه. الإضافة ثم النقر على خيار حفظ.

متى يفتح التسجيل في حساب المواطن 1443

لا يوجد موعد محدد لاستقبال طلبات جديدة في برنامج حساب المواطن، هذا ما ردت به خدمة المستفيدين على الأسئلة التي تتردد بشكل مستمر على البرنامج؛ حيث أن التسجِيل معلق منذ ما يقرب من عامين، وبالتحديد منذ دفعة مارس 2020، وذلك نتيجة ضوابط الدعم المقررة، وأنه عند فتح التسجِيل في حساب المواطن بشكل رسمي سوف يتم الإعلان عبر الحساب الرسمي لحساب المواطن، وأنه لا صحة للشائعات التي تتردد بشأن فتح تسجيل جديد.