التحالف يعلن انتهاء "مهلة الملعب" ويدمر أسلحة في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتهاء المهلة التي منحها للحوثيين لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي في صنعاء، مؤكدا بدء عملية عسكرية.

وقال التحالف: "راقبنا عمليات نقل أسلحة في صنعاء وجاري تدميرها"، مشيرا إلى أن "تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية".

وطالب التحالف المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف.

وقبيل انتهاء مهلة إخراج الأسلحة من ملعب الثورة في العاصمة اليمنية، قال التحالف إنه "سيفرض على الحوثيين احترام نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن طالب ميليشيات الحوثي في وقت سابق من الخميس، بإخراج الأسلحة من الملعب، وأعطاهم مهلة 6 ساعات من أجل "إعادة العين المدني لحالته الطبيعية".

وأوضح أنه "سيسقط الحماية عن الملعب إذا لم يرضخ الحوثيون لأحكام القانون الدولي الإنساني".

كما أعلن التحالف أن "إسقاط الحماية سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني".