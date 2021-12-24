جرائم الحوثيين فى اليمن.. مطلب عاجل لـ الحكومة الشرعية من مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإريانى، المحاولات المتكررة التى تنفذها ميليشيات الحوثى الإرهابية لمهاجمة السفن التجارية وناقلات النفط انطلاقا من موانئ الحديدة، وكذلك الأسلوب الذى تنفذ به تلك العمليات عن طريق الزوارق المفخخة التى يتم التحكم بها عن بعد.





ووفقًا لـ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وصف الوزير اليمنى هذه الأعمال بأنها تكشف عن عمل منظم يستهدف حركة التجارة وأمن الطاقة وتهديد المصالح الدولية‏. التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن وأشاد الإريانى بالجهود المبذولة من قبل التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، فى تأمين حركة التجارة العالمية فى أحد اهم الممرات الدولية، والتى تكللت بإحباط 99 هجوما إرهابيا حوثيا باستخدام زوارق مفخخة، إضافة إلى تدمير الألغام البحرية التى زرعتها المليشيا بشكل عشوائى. وطالب الإريانى المجتمع الدولى والأمم المتحدة والدول ذات العضوية الدائمة فى مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية فى مواجهة الأعمال الإرهابية وحفظ الأمن والسلم الإقليمى والدولى، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثى "منظمة إرهابية" واعتبار قياداتها مجرمى حرب ومن ثم ملاحقتهم فى المحاكم الدولية.

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