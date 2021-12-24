الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية ورقم الجوال تقوم الحكومة في المملكة العربية السُّعُودية بتقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية للمواطنين سواء المواطن السعودي أو المقيم في المملكة ومن ضمن هذه الخِدْمَات خدمة الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهُوِيَّة ورقم الجوال وذلك يتم بإتباع الخطوات البسيطة وهذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه بواسطة مقالنا هذا.

الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية ورقم الجوال

من الممكن أن يقوم المواطن في المملكة العربية السُّعُودية بالاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهُوِيَّة ورقم الجوال بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن ذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الخاص بالحصول على العنوان الوطني.

وبعد الدخول سوف يتم ظهور ثلاث اختيارات يجب على المستخدم اختيار واحد منهم وهم (تسجيل قطاع الأعمال، تسجيل الجهات الحكومية، تسجيل الأفراد).

النقر على أيقونة إدارة عنوان مسجل.

ثم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال الخاص بالمستخدم.

النقر على زر تحقق الهُوِيَّة.

وأخيراً سوف يتم ظهور البيانات الخاصة بالعنوان الوطني.

كيفية إضافة أفراد على العنوان الوطني

من ضمن الخِدْمَات الإلكترونية التي يتم تقديمها في المملكة العربية السُّعُودية خدمة إضافة أفراد على العنوان الوطني وذلك يكون بإتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالعنوان الوطني.

النقر على زر إدارة عنوان مسجل.

يتم التسجيل بواسطة تدوين رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم الجوال أو رَقَم الإقامة.

النقر على أيقونة تحقق من الهوية.

سوف تظهر صفحة جديدة يتم من خلالها النقر على أيقونة أفراد المنزل.

الضغط على رابط نعم أريد إضافة أفراد المنزل العنوان الوطني الآن.

وبعدها يتم تدوين كافة البيانات الخاصة بأفراد المنزل المراد إضافتهم.

النقر على زر إضافة فرد جديد.

ثم النقر على أيقونة حفظ.

طريقة طباعة العنوان الوطني

من الممكن أن يتم طباعة العنوان الوطني وذلك يكون بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي للرقم الوطني.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورقم الجوال.

وبعدها سوف يتم إرسال رسالة نصية خلال الجوال يوجد بها رمز التفعيل يتم تدوين هذا الرمز في الخانة المخصصة لذلك.

سوف يتم ظهور صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل العنوان الوطني يتم بعدها الضغط على أيقونة طباعة التفاصيل.

وأخيراً سوف تظهر أيقونة على شكل طباعة يجب الضغط عليها حتى تتم عملية الطباعة بنجاح.

كيفية تغيير العنوان الوطني

يستطيع المواطن في المملكة العربية السُّعُودية أن يقوم بتغيير العنوان الوطني وذلك ببعض الخطوات البسيطة والميسرة وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالعنوان الوطني.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد الموقع والعنوان على الخريطة.

قم بتحديد العنوان الذي تريد تغيره.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة حفظ.

الهيئات التي تستفيد من العنوان الوطني

تم تحديد الهيئات التي تستفيد من العنوان الوطني من قبل مجلس الوزراء وهي تكون كالآتي:

هيئات الجهات الحكومية ومؤسساتها.

المواطنين سواء كان المواطن السعودي أو المقيم داخل المملكة.

المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية وأيضاً قطاع الأعمال.

كيفية تغيير رقم الجوال من العنوان الوطني

يستطيع المواطن القيام بتغيير رَقَم الجوال الذي تم تسجيله من قبل في العنوان الوطني وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص بالبريد السعودي.

النقر على أيقونة الخِدْمَات والمنتجات.

وبعدها يقوم المستخدم بالضغط على زر سجل عنوانك.

الضغط على رابط التسجيل للعنوان الوطني وتدوين البريد السعودي.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار تسجيل الأفراد وإدارة العنوان الوطني.

القيام بتعديل رَقَم الجوال.

يتم تدوين كود التفعيل الذي سوف يتم أرسالة عبر الجوال.

وأخيراً يتم الضغط على أيقونة حفظ.

وبذلك نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تغرفنا فيه على الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية ورقم الجوال كما تعرفنا إلى كيفية أضافه أفراد على العنوان الوطني وسردنا بواسطة هذا المقال طريقة طباعة العنوان الوطني وأيضا كيفية تغير العنوان الوطني وتعرفنا إلى الهيئات التي تستفيد من العنوان الوطني كما قمنا بتوضيح كيفية تغيير رَقَم الجوال من العنوان الوطني.