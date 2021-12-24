انطلاق المرحلة الرابعة من دروب منصة تعليم اللغة الإنجليزية

انطلاق المرحلة الرابعة من دروب بدأ منذ ساعات قليلة والهدف الأساسي من إنشاء المنصة والتي تقدم محتوى تعليمي للغة الإنجليزية والمرحلة الرابعة تهدف إلى رفع مستوى المتدربين عبر برنامَج تدريبي جديد مكثف خلال فترة زمنية مدتها شهرين وقد تم فتح باب التدريب بالفعل لذلك سوف نتعرف الآن عبر السطور التالية على شروط التقديم عبر المنصة وغيرها من التفاصيل التي قد تهمك ونعدك أن تجد كل الإجابات التي تبحث عنها.

انطلاق المرحلة الرابعة من دروب

أعلن صندوق التنمية الموارد البشرية هدف عن انطلاق المرحلة الرابعة، الذي بدأ منذ ساعات قليلة عبر الحساب الرسمي على تويتر وقد بدأ بالفعل التسجيل عبر دروب منصة تعليم اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن المرحلة الرابعة من البرنامَج التدريبي تكملة للبرامج التدريبية السابقة التي بدأت خلالها المنصة في تدريب الأفراد على تعلم مهارات اللغة الإنجليزية وتقدم المرحلة الرابعة خطًا جديدًا من أجل تدريب الكوادر البشرية في إطار العمل على تقوية الهيئات التابعة للقطاع الخاص عبر الدعم الحكومي وضمان قوتها وصمودها وإنعاش الاقتصاد بصورة عامة.

العمل على دعم ورفع مستويات تعلم اللغة الإنجليزية بالنسبة لكافة موظفي القطاعين العام والخاص.

رفع نسب ومعدلات التوظيف من أجل زيادة الفرصة للحصول على وظائف.

إتاحة فرصة للتدريب عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومميزة للغاية.

خطوات إنشاء حساب على منصة دروب

الهدف من انطلاق المرحلة الرابعة من دروب

شروط التسجيل عبر منصة دروب في المرحلة الرابعة

يجب أن يكون المتقدم للتدريب من حاملي الجنسية السُّعُودية.

أن يكون قد سبق له اجتياز ثلاث مراحل تدريبية سابقة خلال الشهرين الماضيين.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكبر من 18 سنة.

ألا يزيد عمر المتدرب عن 40 عام.

أهم ما تقدمه منصة دروب للمتدربين

تضمن منصة دروب مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية التي توفر مستويات مميزة من التعليم والتدريب لكل من التحق بالمنصة بصورة مجانية وتهدف المنصة لتوفير التدريب إلى جميع المستويات التعليمية بالإضافة إلى تلبية كافة متطلبات الوظائف التابعة للقطاع الخاص تجدر الإشارة إلى ضرورة الإلمام بجميع الدورات التدريبية الخاصة بالمنصة من أجل تحسين فرص الحصول على وظائف والخوض في سوق العمل بكل جرأة وتسهيل الالتحاق بالوظائف حيث يُعد هذا الأمر شهادة رائعة تضاف للسيرة الذاتية الخاصة بك.