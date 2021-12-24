خطوات التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة 1443 وتحديث البيانات وموعد الصرف

المساعدة المقطوعة من أكثر عمليات البحث في السعودية من قبل المواطنين، فقد تساءل العديد من الأشخاص المستفيدين من دعم المساعدة المقطوعة حول كيفية التقديم للحصول على هذا الدعم، ونذكر من خلال موقعنا ثقفني أنه قد شهدت الفترة الأخيرة وقف صرف المساعدة المقطوعة بشكل مؤقت لحين إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرفها مرة أخرى، فقد شهدت هذه الأيام إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عن صرف الضمان الاجتماعي بعد الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية التسجيل والتقديم للحصول على دعم المساعدة المقطوعة 1443 وكيفية تحديث البيانات.

المساعدة المقطوعة 1443:

تعد المساعدة المقطوعة من أكثر المساعدات الحكومية التي يتم منحها للأشخاص المحتاجين الأكثر استفادة وتضم الأشخاص ذو الدخل المنخفض والمتوسط، ويتم صرف المساعدة المقطوعة في الموعد المحدد لها وفقاً للأوامر الملكية في اليوم المحدد من كل شهر ميلادي الموافق 10 من كل شهر، ولكي يتم الصرف لهذا الدعم يجب توافر شروط المساعدة المقطوعة لدى الأشخاص المستحقين، ومن خلال هذا المقال نوضح هذه الشروط:

يجب على الشخص المتقدم الراغب في الحصول على المساعدة المقطوعة أن يكون سعودي الجنسية أن يكون عمر الشخص المتقدم كحد أقصى 35 سنة ولا يزيد عن ذلك. ضرورة أن لا يكون من الأشخاص الذي يمتلك سجل تجاري تحديد قيمة وعدد الأفراد داخل الأسرة ومن الضروي ان يكون الشخص المتقدم دخله لا يتجاوز 8650 ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك، وفي حالة كان الشخص المتقدم أعزب يجب ألا يزيد راتبه عن 3 آلاف ريال سعودي. يشترط أن يكون من الأشخاص والفئات المستحقة

سجل موضح به عدد أفراد الأسر

بيان مفردات موضح به دخل الشخص المتقدم

بطاقة الهوية للشخص المتقدم ويشترط أن تكون سارية

من الضروري تقديم إثبات لمحل الإقامة أو السكن

الدخول على الرابط الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الضمان اتقوم باختيار خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة كتابة رقم الهوية إدخال كلمة المرور بشكل صحيح التأكد من كتابة الرمز المرئي الضغط على أيقونة عرض

المستندات المطلوبة عند تقديم المساعدة المقطوعة:كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة بالخطوات:

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالتوضيح من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المستحقين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، وذلك بعد تطوير ونقل نظام الضمان الاجتماعي وفحص كافة الطلبات المقدمة.