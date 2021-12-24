متحور أوميكرون فى ألمانيا.. ارتفاع الإصابات إلى رقم مخيف

جدة - نرمين السيد - وقال معهد روبرت كوخ الألمانى لأبحاث الفيروسات فى تقرير أسبوعى له حول الوضع الوبائى، إن متحور دلتا ما زال يسيطر على النسبة الأغلب من إصابات كورونا فى ألمانيا، ولكن الإصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" ارتفعت حصيلتها بشكل ملحوظ فى الأسابيع الأخيرة.
وأضاف المعهد ثبوت إصابة 441 حالة سببها متحور "أوميكرون" خلال الشهر الجارى، وذلك عن طريق التسلسل الجينى للفيروس، مشيرًا إلى أن الاختبارات الخاصة بالمتحورات أسفرت عن تسجيل 1438 حالة يشتبه فى أن سببها متحور أوميكرون.
متحور أوميكرون
وأوضح معهد روبرت كوخ، أن إجمالى عدد حالات الإصابات بمتحور أوميكرون بلغ 28 حالة، فيما راح ضحية المتحور شخص واحد حتى الآن.
وسجلت ألمانيا 44 ألفا و927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 425 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو ما يرفع حصيلة الإصابات الكلية إلى ستة ملايين و923 ألفا و636 حالة فيما بلغ إجمالى الوفيات 109 آلاف و749 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.
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