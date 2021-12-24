إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش، إصابته بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ودخوله الحجر الصحى، استنادًا إلى نتائج الفحوص التى أثبتت ذلك بعد أن خالط أحد الأشخاص المصابين.





وذكر لـ موقع "روسيا اليوم"أن مكتب ديوكانوفيتش، أصدر بيانًا فى هذا الشأن قال فيه، إن "الرئيس لديه أعراض خفيفة وهو بحالة جيدة، ووفقا للإجراءات لمحاربة الوباء سيبقى هو فى الحجر الصحى وسيؤدى واجباته الرئاسية العادية".

كورونا فى العالم

وأصبح رئيس الجبل الأسود، أول رئيس دولة بحلف شمال الأطلسى "الناتو"، يصاب بفيروس كورونا، بعد الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، والفرنسى إيمانويل ماكرون.

ويقود ديوكانوفيتش البالغ من العمر 59 عاما، الدولة، العضو بحلف الناتو والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى، كرئيس أو رئيس للوزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما يواجه انتخابات جديدة فى 2023.

يشار إلى حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى الجبل الأسود وصلت إلى 161 ألفًا و944 حالة حتى الآن، من بين 620 ألفا فقط هو عدد سكان البلاد، فيما حصد الفيروس أرواح 2385.