فيديو: ديمبيلي يعقد قرانه على مغربية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من حفل زفاف لاعب برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي، الذي تزوج من فتاة مغربية.

وحسبما ذكر موقع "سبورت" الإسباني، فإن حفل الزفاف أقيم على نطاق ضيق، إلا أنه تم تسريب بعض الصور ومقاطع الفيديو من الحدث.

ويظهر ديمبيلي في أحد المقاطع وهو يرقص لحظة وصول العروس إلى مكان الحفل، كما تم تداول صور عديدة له مع ضيوف حضروا المناسبة.

وكان أحدث تقارير صحيفة "ديلي إكسبريس" قد أشار إلى أن مانشستر يونايتد ونيوكاسل مهتمان بالحصول على خدمات ديمبيلي (24 عاما)، بعدما منعته الإصابات من إظهار أفضل مستوياته مع برشلونة حتى الآن.

جدير بالذكر أن ديمبيلي انضم إلى برشلونة صيف عام 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 135 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 7 مباريات فقط صنع فيها هدفا، فيما لعب منذ انضمامه مع برشلونة 125 مباراة، وسجّل للنادي الكتالوني 30 هدفا وصنع 22.