كورونا فى المكسيك.. 3363 إصابة جديدة و149 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و943 ألفًا و764 حالة، فيما بلغ إجنالى الووفيات 298 ألفًا و508 حالات، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

كورونا فى المكسيك

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.

كورونا حول العالم

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم إلى أكثر من 277 مليونا و153 ألف حالة إصابة، وإجمالى الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين و376 ألف حالة.