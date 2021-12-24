وزير الخارجية الروسى: مسار جذب أوكرانيا لحلف الناتو يثير مخاطر عسكرية

وقال لافروف فى مقابلة مع صحيفة "أوسلوبوجدينى" البوسنية، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة: "إن النهج غير الودى، الذى تنتهجه الولايات المتحدة تجاه روسيا، يخلق أجواء سامة"، مشيرا إلى أن هذا النهج يحول دون إقامة تواصل هادئ بين البلدين.
وأضاف وزير الخارجية الروسى:" ممكن القول بشأن العلاقات الروسية - الأميركية إن هناك وضع غير صحى فى التفاعل مع واشنطن".
وتابع:" أن الأميركيين ينتهجون مسارا غير ودى ويفرضون عقوبات ويوجهون إلينا اتهامات لا أساس لها، ويتخذون خطوات عدائية أخرى، وكل ذلك يخلق أجواء سامة تحول دون تواصل هادئ ومهنى".
وكان وزير الخارجية الروسى أعلن فى وقت سابق أن المباحثات بشأن مبادرة الضمانات الأمنية، التى قدمتها موسكو إلى حلف "الناتو" والولايات المتحدة، ستبدأ أوائل العام القادم، واصفا الرد الأميركى على المبادرات الروسية الجديدة بأنه مهنى.
يذكر أن وزارة الخارجية الروسية نشرت فى 17 ديسمبر الجارى مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بشأن الضمانات الأمنية، التى تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتى السابق إلى الحلف العسكرى.
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