أمريكا وبريطانيا يبحثان ردا قويا وموحدا فى مواجهة عدوان روسيا ضد أوكرانيا

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية اتفق خلالها الوزيران على أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض التبعات والتكاليف التى تترتب حال استمرار عدوان روسيا ضد أوكرانيا.
ومن جانبها، كتبت تروس - فى تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعى عقب مكالمتها الهاتفية مع بلينكن - أنهما اتفقا على أن "أى تدخل روسى فى أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".
وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا فى مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.
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