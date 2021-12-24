الصين: تشديد إجراءات السيطرة على فيروس كورونا خلال موسم الأعياد المقبل

وذكر منشور صادر عن المكتبين العامين باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة بشكل مشترك، أنه يتعين بذل المزيد من الجهود للحد من تدفق الأشخاص والتجمعات خلال الفترة من يوم رأس السنة الجديدة وحتى عطلة عيد الربيع، حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وحث المنشور السلطات المحلية على تعزيز تدابير السيطرة على الجائحة والوقاية منها فى مدن الموانئ وتحسين أنظمة المراقبة والإنذار المبكر للجائحة.
وفيما يتعلق بذروة السفر الاعتيادية خلال العطلات، حث المنشور على التطبيق الصارم لمتطلبات السيطرة على الجائحة والوقاية منها.
ومن ناحية أخرى، دعا المنشور إلى تنفيذ سياسات المساعدة الاجتماعية لضمان الاحتياجات المعيشية الأساسية.
جدير بالذكر أن عيد الربيع الصينى لعام 2022 يوافق فى الأول من فبراير.
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