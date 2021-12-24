تسجيل 6650 إصابة جديدة بكورونا والإصابات بأوميكرون ترتفع لـ358 فى الهند

وأفادت الصحة الهندية- حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 374 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 479 ألفا و133 وفاة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 77 ألفا و516 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و215 آلاف و977 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7051 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.
كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 358 حالة حيث تم اكتشاف 122 إصابة جديدة بالمتحور خلال الـ (24) ساعة الماضية.
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