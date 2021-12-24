جونسون يدعو البريطانيين لأخذ اللقاح: يتوافق مع تعاليم المسيح

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عشية عيد الميلاد، البريطانيين إلى أخذ اللقاحات المضادة لوباء "كوفيد-19"، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة هدية رائعة للوطن فى ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال جونسون إنه مع قرب نفاد الوقت لشراء الهدايا، "لا يزال هناك شىء رائع بإمكانكم تقديمه لعائلتكم والوطن بأكمله، وهو الحصول على تلك الجرعة، سواء كانت الأولى أو الثانية أو المعززة".

واعترف رئيس الوزراء البريطانى بأنه "بعد عامين من هذه الجائحة، لا أستطيع القول إننا تجاوزناها"، حيث سجلت المملكة المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا، أمس الخميس، بنحو 120 ألف إصابة فى غضون 24 ساعة.

وعارض جونسون فرض قيود أكثر صرامة فى البلاد خلال احتفالات عيد الميلاد، رغم الارتفاع القياسى فى أعداد الإصابات بسبب متحورة أوميكرون، داعيًا إلى التركيز على جرعات معززة من اللقاحات بنهاية العام، بدلاً من القيود.

وكان جونسون ألزم البريطانيين فى العام الماضى، اعتبارا من 19 ديسمبر، بالبقاء فى منازلهم بسبب قرار حظر التجول، ما اضطر الملايين لتغيير مخططاتهم لعيد الميلاد، إلا أنه اختار عدم التشدد فى القيود هذا العام، قائلاً فى رسالته: "بالنسبة لملايين العائلات فى جميع أنحاء البلاد، آمل بل وأعتقد أن عيد الميلاد هذا العام هو أفضل بكثير من الذى سبقه".

وفى الوقت ذاته، حذر رئيس الوزراء البريطانى المحتفلين، مطالبًا إياهم بإجراء اختبارات فيروس كورونا قبل لقاء أقاربهم، وخاصة الفئات الضعيفة منهم، لافتًا إلى أن أكوام لفائف ورق الهدايا أكبر هذا العام فى المنازل بسبب اللقاحات التى سمحت لمزيد من أفراد العائلة بأن يتجمعوا.

كما أشار جونسون إلى أن أخذ اللقاح يتوافق مع تعاليم يسوع المسيح الذى قال "أحب جارك كما تحب نفسك".

وتضررت شعبية جونسون بسبب تقارير عن حضوره حفلات اقيمت فى داونينج ستريت ومقرات حكومية أخرى خلال فترات الإغلاق، كما خسر حزبه مقعدًا فى انتخابات فرعية هذا الشهر.