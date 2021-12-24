قلق أمريكى حيال الحشد العسكرى الروسى على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان نهج المسار المزدوج لحلف الناتو تجاه روسيا.
وأشار بلينكن وستولتنبرج، بحسب البيان، إلى أن حلف الناتو لا يزال جاهزا لإجراء حوار هادف مع روسيا، بينما يقف موحدا للدفاع عن الحلفاء وحمايتهم.
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