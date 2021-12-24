إعصار راى.. حصيلة مفزعة لـ الضحايا فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوردت قناة "CNN Philippines" اليوم الجمعة، نقلا عن المركز، أن حصيلة ضحايا إعصار راى ارتفعت إلى 326 شخصا، كما أسفر الإعصار عن إصابة 661 شخصا بجروح وفقدان ما لا يقل عن 58 آخرين.

وكان قد أصدرت الشرطة الفلبينية فى وقت سابق بيانا نقلته وكالة "فرانس برس" أفادت فيه بأن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 208 أشخاص.

إعصار راى

من جانبها أعلنت السلطات الفلبينية عن مصرع 156 شخصا وإصابة 275 آخرين وفقدان 37 شخصا جراء الكارثة.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، وصل إعصار "راى" الذى أصبح أحد أقوى الأعاصير فى تاريخ البلد الحديث، ساحل الفلبين فى 16 ديسمبر الجارى.

وتسبب الإعصار فى فى حدوث انهيارات طينية وفيضانات، فيما أَجلَت السلطات أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة، ورافق الإعصار رياح شديدة.

ووصف الصليب الأحمر الفلبينى ما شهدته المناطق الساحلية جراء الإعصار بأنه "مجزرة فعلية"، مشيرةً إلى أنه خلف وراءه دمارا هائلا.