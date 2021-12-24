آلية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط الاستحقاق hrsd.gov.sa وزارة الموراد البشرية

لا تزال الحكومة في المملكة العربية السعودية تعمل علي توفير الدعم إلي الأسر التي لا تمتلك أي مصادر دخل مستمرة، أو دخل ثابت يضمن لها حياة مستقرة كريمة، لتطلق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويعمل الدعم علي توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة، وفيما يلي من خلال موقع ثقفني الاخباري تفاصيل عن دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وأبرز شروطه التي لابد أن تتوافر للحصول علي المعاش.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

تجمع المملكة العربية السعودية أموال الضمان الاجتماعي وتعطيه إلي الأسر المستحقة بعد دراسة حالاتها بشكل دقيق، وذلك من خلال أموال الزكاة والصدقات والإعانات، ويتم تصنيف المستحقين لضمان الاجتماعي المطور وفقاً إلي كبار السن وأصحاب الإعاقات التي لا تمكن صاحبها من العمل، وهم مستحق غير قابل للتأهيل بجانب مستحق قابل للتأهيل، من أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها ليكون قادراً على العمل، ومستحق قادر على العمل، وبعد نهاية دراسة الحالات يتم الموافقة علي المتقدمين التي تتوافر بهم الشروط، ويتم صرف المعاش من الشهر المقبل مباشرة لجميع المستفيدين.

حالات توقف معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

ووفقاً لما تم تحديده من دعم الضمان الاجتماعي المطور، يتم وقف صرف دعم الضمان الاجتماعي في حالة إذا كان المستحق يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية، أو إذا ثبت أن بيانات المتقدم غير صحيحة، وفي حالة تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة خلال 30 يوم، ويتم منع الدعم في حالة وفاة المستحق أو تنازل عن المعاش رسمياً.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443

أما عن شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية فهي علي النحو التالي.

أن يكون المستحق سعودي الجنسية و يكون مقيماً إقامة دائماً في المملكة.

إن لا يعيش المستحق في إحدى دور الايواء التي ترعاها الدولة.

إن يكون دخل المستحق لا يزيد عن الحد الأدنى وهو 1100 ريال سعودي لمعيل الأسرة و550 ريال سعودي لكل فرد.

الا يكون صاحب المعاش من اصحاب الأصول ذات القيمة العالية.

يتم منح المعاش إلي الأشخاص الأيتام والأرامل و ذوي الاعاقة.

دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443

أكدت العديد من المصادر في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، سيغطي أشخاص لم يكونوا أصلًا مشمولين سابقًا، وأن المستفيدين يمكنهم التسجيل في مدة أقصاها 6 أشهر، وذلك عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية الجديدة، ليكون السجل شامل جميع أفراد الأسرة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية.