مصرع شخصين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا

ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية، أن حريقا شبّ في وحدة الرعاية المركزة بمستشفى لعلاج مرضى كوفيد-19.
وأسفر الحادث الذي وقع في مدينة أستراخان جنوب روسيا، يوم الجمعة، عن مقتل شخصين.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان إن هناك ضحايا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية، وفق ما نقلت "رويترز".
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