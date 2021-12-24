دبلوماسى روسى: جميع تدريبات الناتو فى أوكرانيا تتسم باتجاه معادٍ لروسيا

جدة - نرمين السيد - وصف رئيس القسم الثانى لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، أليكيى بوليشُوك، جميع تدريبات حلف شمال الأطلسى "الناتو" فى أوكرانيا بأنها تتسم باتجاه معاديا لبلاده.





وقال بوليشوك فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:" لقد عُقدت سبع مناورات مشتركة بين كييف ودول حلف شمال الأطلسى فى العام الحالى، بما فيها مناورات "ديفيندر يوروب"، والتى تعد أكبر مناورة خلال ربع قرن". وأضاف الدبلوماسى الروسى: "أن نطاق مناورات أوكرانيا وحلف "الناتو" والمنطقة، التى تشملها ومدتها الزمنية، فى تزايد دائم وجميع هذه التدريبات تربطها فكرة واحدة تحمل اتجاها معاديا لروسيا".

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