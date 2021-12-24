متي موعد الدعم السكني لشهر ديسمبر Sakani

يقدم صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية على الدعم السكني، وهو من أهم المبادرات التي تقدمها الحكومة، حيث أنه يكون في في مصلحة المواطن لكي يستفيد من الدعم الذي تقدمه الحكومة حيث يقدم هذا الدعم للأفراد المستحقين الأكثر فقرا واحتياجا لكي تساعدهم على ظروف المعيشة ومحاربة الغلاء، ووضعت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على هذا الدعم والتي سوف نذكرها بالتفصيل خلال السطور التالية.

شروط الدعم السكني لشهر ديسمبر فى المملكه

يقدم صندوق التنمية العقارية الدعم السكني للمواطنين ولكن يجب أن تتوفر فيهم بعض الشروط لكي يتم قبولهم في هذا البرنامج وصرف لهم الدعم المادي شهريا ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المستحق حصل على الجنسية السعودية، ولديه إقامة دائمة فيها.

يجب أن يكون عمر المستحق للدعم السكني لا يقل عن 24 عام.

يجب أن لا يمتلك المستحق منزل خاص خلال الخمس أعوام السابقة

يجب ألا يكون قدم في صرف الدعم السكني قبل ذلك.

أن يكون من الأسر الأكثر احتياجا.

المطلقات والأرامل اللاتي ليس لهن عائل.

موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443

يقوم صندوق التنمية العقارية في المملكة بالإشراف على برنامج الدعم السكني، الذي يقوم بتقديم المساعدات المالية شهريا للاشخاص المستحقين، حيث أنه يتجاوز 670 مليون ريال سعودي في الشهر فإن موعد صرف دعم السكني يكون يوم 24 من كل شهر ولكن إذا كان هذا اليوم إجازة رسمية أو يوم جمعة، فإنه يتم تقديم الموعد، لذلك سوف يتم الصرف الدعم السكني لشهر ديسمبر يوم 23 حيث أن يوم 24 يكون يوم الجمعة وهو العطلة الأسبوعية.

طريقة الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني 1443

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية أن الاستعلام عن موعد الدعم السكن يكون الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه ولمعرفة كيفية الاستعلام يجب اتباع الخطوات التالية