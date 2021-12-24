كوفاكس يخصص 1.29 مليون جرعة لقاح لـ كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية فى كوريا الجنوبية "يونهاب"، قال راديو آسيا الحرة "RFA"، اليوم الجمعة، إن "كوفاكس خصص ما مجموعه 8.115.600 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لكوريا الشمالية، بما فى ذلك 1.288.800 جرعة من لقاح أسترازينيكا تم تخصيصها حديثًا".
وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن تكون الكمية كافية لتطعيم 4.057.800 شخصا أو حوالى 16% من إجمالى سكان كوريا الشمالية.
وفى تصريحاته لراديو آسيا الحرة، قال المتحدث باسم التحالف العالمى للقاحات والتحصين، الذى يدير مرفق كوفاكس، إن المنظمة تواصل المناقشات مع كوريا الشمالية لتسليم اللقاحات.
وكانت كوفاكس خصصت 1.992.000 جرعة من لقاح أسترازينيكا لكوريا الشمالية لأول مرة فى شهر مارس الماضى. وفى نهاية نوفمبر، تم تخصيص 4.73 مليون جرعة إضافية.
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